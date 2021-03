Federazione Italiana Gioco Bridge, Francesco Ferlazzo Natoli riconfermato presidente per il quadriennio 2021-2024 (Di martedì 9 marzo 2021) La Federazione Italia Gioco Bridge comunica la riconferma della Presidenza di Francesco Ferlazzo Natoli, già alla guida della Federazione dal 2017. Un successo confermato durante l’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva riunita a Roma lo scorso sabato con 252 voti battendo con un notevole distacco l’altro candidato Alberto Giovanni Gerli. “Sono veramente contento di questo risultato e della mia riconferma. In questi quattro anni la Federazione ha posto particolare attenzione alla comunicazione verso il mondo del Bridge, attenzione che ha portato a innovare e riorganizzare completamente i canali di comunicazione verso i bridgisti e gli affiliati. Promozione e insegnamento sono gli obiettivi principali per il prossimo ... Leggi su newsagent (Di martedì 9 marzo 2021) LaItaliacomunica la riconferma della Presidenza di, già alla guida delladal 2017. Un successo confermato durante l’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva riunita a Roma lo scorso sabato con 252 voti battendo con un notevole distacco l’altro candidato Alberto Giovanni Gerli. “Sono veramente contento di questo risultato e della mia riconferma. In questi quattro anni laha posto particolare attenzione alla comunicazione verso il mondo del, attenzione che ha portato a innovare e riorganizzare completamente i canali di comunicazione verso i bridgisti e gli affiliati. Promozione e insegnamento sono gli obiettivi principali per il prossimo ...

