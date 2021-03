Fantoni (Federlegnoarredo): 'Stop incentivi per chi usa prodotto forestale di valore' (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Il documento fatto pervenire da parte di 500 scienziati alla presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, al presidente degli Stati Uniti Joe Biden e ad altri capi di Stato, per chiedere di porre fine a una politica di sussidi e incentivi verso quelle centrali a biomasse che utilizzano prodotto forestale di valore è un passo nella giusta direzione. Non è più accettabile che chi utilizza il legno pregiato per produrre energia, sottraendolo a più nobili impieghi, non solo sia tollerato, ma addirittura incentivato". A dichiararlo è Paolo Fantoni, vicepresidente di Federlegnoarredo. "Da anni - spiega Fantoni - la nostra federazione è impegnata in tal senso e la presa di posizione da parte della comunità scientifica, non ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Il documento fatto pervenire da parte di 500 scienziati alla presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, al presidente degli Stati Uniti Joe Biden e ad altri capi di Stato, per chiedere di porre fine a una politica di sussidi everso quelle centrali a biomasse che utilizzanodiè un passo nella giusta direzione. Non è più accettabile che chi utilizza il legno pregiato per produrre energia, sottraendolo a più nobili impieghi, non solo sia tollerato, ma addirittura incentivato". A dichiararlo è Paolo, vicepresidente di. "Da anni - spiega- la nostra federazione è impegnata in tal senso e la presa di posizione da parte della comunità scientifica, non ...

