Family Food Fight: nella seconda stagione si sfidano famiglie di ristoratori (Di martedì 9 marzo 2021) Family Food Fight Tornano le sfide tra famiglie sulla base delle più importanti abitudini culinarie: al via la seconda edizione di Family Food Fight, primo cooking show in cui ai fornelli si sfidano nuclei familiari e le loro tradizioni. Se è vero che l’Italia è un Paese di ristoratori, è arrivato per loro il momento di mettersi in gioco: 7 famiglie di professionisti – gestori di ristoranti, agriturismi o trattorie sparsi sul territorio nazionale – si presentano nella nuova edizione dello show in onda dall’11 marzo ogni giovedì in prima serata su Sky Uno. Per sei puntate, i quartetti gareggiano in una sfida senza esclusione di colpi, mettendo in campo tutte le proprie abitudini, non ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 9 marzo 2021)Tornano le sfide trasulla base delle più importanti abitudini culinarie: al via laedizione di, primo cooking show in cui ai fornelli sinuclei familiari e le loro tradizioni. Se è vero che l’Italia è un Paese di, è arrivato per loro il momento di mettersi in gioco: 7di professionisti – gestori di ristoranti, agriturismi o trattorie sparsi sul territorio nazionale – si presentanonuova edizione dello show in onda dall’11 marzo ogni giovedì in prima serata su Sky Uno. Per sei puntate, i quartetti gareggiano in una sfida senza esclusione di colpi, mettendo in campo tutte le proprie abitudini, non ...

