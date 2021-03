Fabrizio Corona rischia di tornare in carcere: “Chiedo scusa” (Di martedì 9 marzo 2021) Fabrizio Corona potrebbe tornare in carcere. La detenzione domiciliare concessa all’ex re dei paparazzi per motivi terapeutici potrebbe essere revocata nei prossimi giorni. Il giudice Marina Corti, che segue l’esecuzione della pena, ha chiesto al Tribunale di Sorveglianza di far rientrare l’ex fotografo in carcere in seguito ad una serie di violazioni delle prescrizioni. Il Tribunale si è riunito a porte chiuse oggi, all’udienza era presente anche Fabrizio Corona che si è scusato per il comportamento tenuto in questi mesi di pena domiciliare. Fabrizio Corona fonte InstagramFabrizio Corona: “Non sono un criminale…” Nel corso dell’udienza l’ex re dei paparazzi si è mostrato pentito per ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 9 marzo 2021)potrebbein. La detenzione domiciliare concessa all’ex re dei paparazzi per motivi terapeutici potrebbe essere revocata nei prossimi giorni. Il giudice Marina Corti, che segue l’esecuzione della pena, ha chiesto al Tribunale di Sorveglianza di far rientrare l’ex fotografo inin seguito ad una serie di violazioni delle prescrizioni. Il Tribunale si è riunito a porte chiuse oggi, all’udienza era presente ancheche si èto per il comportamento tenuto in questi mesi di pena domiciliare.fonte Instagram: “Non sono un criminale…” Nel corso dell’udienza l’ex re dei paparazzi si è mostrato pentito per ...

