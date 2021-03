Fabio Rovazzi fenomeno e genio per la nuova Limited edition di ZzzQuil: “Perché dorme meglio” (Di martedì 9 marzo 2021) Online i tre video della campagna della nuova Limited edition di ZzzQuil Natura con Fabio Rovazzi protagonista di inaspettate performance che lasciano a bocca aperta anche la sua ragazza, Karen Kokeshi, per la prima volta sul set con lui. Eccoci su un verdissimo campo da golf: uno swing perfetto, la pallina vola e finisce perfettamente in buca. Un vero colpo da maestro, come nella finalissima di un torneo di scacchi internazionale, dove sempre lui, in un elegantissimo abito da gran gala, si alza dalla prima fila dove era seduto, muove un pedone e… scacco matto! Una sola mossa per sconfiggere il campione in carica e lasciare tutti senza parole. E ancora un’impresa fenomenale: questa volta su un campo da basket di quartiere, dove è in corso una partita tra amici, tutti alti e muscolosi. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 marzo 2021) Online i tre video della campagna delladiNatura conprotagonista di inaspettate performance che lasciano a bocca aperta anche la sua ragazza, Karen Kokeshi, per la prima volta sul set con lui. Eccoci su un verdissimo campo da golf: uno swing perfetto, la pallina vola e finisce perfettamente in buca. Un vero colpo da maestro, come nella finalissima di un torneo di scacchi internazionale, dove sempre lui, in un elegantissimo abito da gran gala, si alza dalla prima fila dove era seduto, muove un pedone e… scacco matto! Una sola mossa per sconfiggere il campione in carica e lasciare tutti senza parole. E ancora un’impresa fenomenale: questa volta su un campo da basket di quartiere, dove è in corso una partita tra amici, tutti alti e muscolosi. ...

Advertising

laurapeloclown : Ecco un brano per te… Liberi (feat. Raf & Fabio Rovazzi) di Danti - radioplaytime : #rdadioplaytime: Fabio Rovazzi (feat. Gianni Morandi) - Fabio Rovazzi feat Gianni Morandi - skelesung : @SSEOMT oooooh ok um 'Con Te' - Sergio Sylvestre 'Permanent Vacation' - Dean Fujioka 'Volare' - Fabio Rovazzi/Gian… - _fragolina88 : @LaDialettica C'è anche Fabio Rovazzi - RainbowItalia : #OraInOnda ? Volare ? Fabio Rovazzi,Gianni Morandi ? Su Radio Rainbow New Italia ?? ? Seguici su… -

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Rovazzi Loredana Bertè, stasera su Rai 1 protagonista di 'Non sono una signora' ... sono presenti anche importanti collaborazione che hanno visto la Bertè salire ai primi posti radiofonici, come "Non ti dico no" con i Boomdabash (2018) mentre l'anno dopo ha inciso con Fabio Rovazzi ...

'Sono io Eman Rus'. L'artista olbiese si racconta a Olbianova Nel video pubblicato ieri sulla pagina Instagram, da Salmo a Nicola Savino, da Michelle Hunziker a Costantino della Gherardesca, da Gué Pequeno a Fabio Rovazzi fino a Rudy Zerbi, tutti dicono di ...

Fabio Rovazzi, creatività in equilibrio: «Io, contro ogni schema social» Vanity Fair Italia Fabio Rovazzi e la sua fidanzata: un amore... da spot! Fabio Rovazzi torna sul piccolo schermo, protagonista di una campagna pubblicitariaIl giovane Fabio Rovazzi, classe '94, diventato famoso nel 2016 dopo il suo singolo "Andiamo a Comandare" prodotto co ...

Canzoni da stadio, quando i tifosi cambiano il testo e diventano inno La fantasia ha residenza nelle curve degli stadi. E ora che sono chiusi si sposta nelle case e nei social. Sono tante le canzoni che i tifosi fanno proprie, riadattano e diventano un coro. Partendo da ...

... sono presenti anche importanti collaborazione che hanno visto la Bertè salire ai primi posti radiofonici, come "Non ti dico no" con i Boomdabash (2018) mentre l'anno dopo ha inciso con...Nel video pubblicato ieri sulla pagina Instagram, da Salmo a Nicola Savino, da Michelle Hunziker a Costantino della Gherardesca, da Gué Pequeno afino a Rudy Zerbi, tutti dicono di ...Fabio Rovazzi torna sul piccolo schermo, protagonista di una campagna pubblicitariaIl giovane Fabio Rovazzi, classe '94, diventato famoso nel 2016 dopo il suo singolo "Andiamo a Comandare" prodotto co ...La fantasia ha residenza nelle curve degli stadi. E ora che sono chiusi si sposta nelle case e nei social. Sono tante le canzoni che i tifosi fanno proprie, riadattano e diventano un coro. Partendo da ...