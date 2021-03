Fabiana Dadone | la foto coi piedi sulla scrivania scatena l’ira del web

(Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar – Probabilmente pensava di fare una cosa molto cool, ministro per le Politiche giovanili del governo Draghi, quando ha deciso di immortalarsi con la felpa dei Nirvana e scarpe rosse (intonse) con i tacchi. Invece la sua sparata autoreferenziale con la “scusa” dell’8 marzo, nonché il gesto di mettere ile si sono ritorti contro in pieno effetto boomerang., iin vista e l’8 marzo La pentastellataha avuto la geniale idea, in occasione della Giornata internazionale della Donna, di farsi immortalare con una felpa dei Nirvana, lo sguardo assorto altrove e iad esibire ...

Il ministro ha anche ringraziato la ministra, che lo aveva preceduto alla guida del dicastero, "per tutto lo straordinario lavoro fatto". Il 10 marzo Draghi firma accordo innovazione e ...'Ringrazio il mio predecessoreper tutto lo straordinario lavoro fatto'. La ha detto il Ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in audizione presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e ...Una "storia" su Instragram: scarpe rosse e tacco a spillo, piedi sulla scrivania e felpa dei Nirvana. Ha voluto celebrare così l'8 marzo Fabiana Dadone, la ministra ...