Fabiana Dadone con le scarpe rosse sulla scrivania e la felpa dei Nirvana | la foto della Ministra diventa virale | ma c’è un motivo

felpa dei Nirvana, piedi e tacco rosso in bella mostra appoggiati sulla scrivania, dita e sguardo sullo smartphone. Il tutto dall'ufficio di ministro delle Politiche Giovanili. Fabiana Dadone stupisce gli italiani mostrandosi in una foto molto poco istituzionale nonostante il contesto. Su Facebook lo scatto dell'ex Ministra del Conte 2 alla Pubblica Amministrazione, oggi nell'interregno Draghi alle Politiche Giovanili, ha raccolto in 24 ore, quelle celebrative dell'8 marzo, ben 21mila like. E il commento alla foto sottolinea proprio l'atipicità del gesto in concomitanza con la festa della donna. "Ho 37 anni e sono una "ragazzina" (per questo Paese) ma faccio il Ministro, non sono sposata ma scelgo ogni ...

