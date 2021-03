F1 | presentazione nuova Ferrari SF21 in tv | data | orario e diretta streaming

(Di martedì 9 marzo 2021) Ci siamo: mercoledì 10 marzo sarà tolto il velo allaper la stagione 2021 di Formula 1. Alle ore 14 sarà presentata la(questi dunque) e conosceremo finalmente l’ultima monoposto al via del Mondiale, quella più attesa da tutti i tifosi della scuderia di Maranello. A guidare la vettura saranno Leclerc e Sainz, obiettivo tornare competitivi. Lasarà visibile intv su Sky Sport 24 e insu Sky Go e sul sito di Sky Sport. SportFace.

