F1, Ferrari: mercoledì 10 marzo la presentazione della nuova SF21 (Di martedì 9 marzo 2021) Tutti gli appassionati di Formula 1 possono segnare con un circoletto rosso la data di mercoledì 10 marzo, giorno in cui verrà alle ore 14 svelata ufficialmente la nuova SF21, la Ferrari che proverà a disputare una stagione 2021 esaltante. A guidare la Rossa nel Mondiale saranno Charles Leclerc e Carlos Sainz e l’obiettivo è quello di tornare a lottare per la vittoria dopo un anno davvero complicato. La scuderia di Maranello è l’ultimo team a svelare la propria monoposto a pochi giorni dai test in Bahrain, sede peraltro della prima gara stagionale. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) Tutti gli appassionati di Formula 1 possono segnare con un circoletto rosso la data di10, giorno in cui verrà alle ore 14 svelata ufficialmente la, lache proverà a disputare una stagione 2021 esaltante. A guidare la Rossa nel Mondiale saranno Charles Leclerc e Carlos Sainz e l’obiettivo è quello di tornare a lottare per la vittoria dopo un anno davvero complicato. La scuderia di Maranello è l’ultimo team a svelare la propria monoposto a pochi giorni dai test in Bahrain, sede peraltroprima gara stagionale. SportFace.

