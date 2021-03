Extraliscio aprono le danze per cuori forti e innamorati

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 9 marzo 2021) Alessandro Gnocchi Dopo Sanremo, il gruppo pubblica un doppio album tra melodia e sperimentazione, tra gioia e rimpianto Ci sono canzoni che fanno venir voglia di inforcare la bicicletta, andare in riva al fiume, fermarsi a un baracchino, ordinare vino rosso frizzante, ballare, innamorarsi e tornare a casa a zig zag per cullare il cuore fradicio. È bello perdersi lungo gli argini, nelle piazze medievali, la Chiesa da una parte, il Comune dall'altra, nei vicoli stretti e bui. È bello perdersi nei sogni, tra le braccia di una donna, in un mondo dove ogni emozione corrisponde a un suono e ci sono sempre nuovi suoni da scoprire. Questa, in estrema sintesi, sarebbe la vera recensione di È bello perdersi, il nuovo disco (doppio) degli, il gruppo rivelazione che non aveva atteso Sanremo per rivelarsi ma a Sanremo ha trovato un pubblico ancora più ...