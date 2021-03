Europa League | sloveno Vincic arbitra Manchester United - Milan

Advertising

SkySport : Manchester United-Milan, Rashford a rischio forfait: problemi alla caviglia - sportli26181512 : Europa League, gli arbitri degli ottavi: Vincic per il Milan, Dias per la Roma: Sarà il fischietto sloveno a dirige… - susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Roma, Ibanez ha smaltito l'infortunio, potrebbe rientrare con lo Shakhtar - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Roma, Ibanez ha smaltito l'infortunio, potrebbe rientrare con lo Shakhtar - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Roma, Ibanez ha smaltito l'infortunio, potrebbe rientrare con lo Shakhtar -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

La partita Roma - Shakhtar Donetsk dell'11 marzo 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale, dove vedere il match valido per l'andata degli ottavi diROMA - Giovedì 11 marzo alle ore 21 andrà in scena Roma - Shakhtar Donetsk , incontro valevole per l'andata degli ottavi di finale di2020/2021 . Da una parte c'è la ...Dunque giovedì contro lo Shakhtar inpotrà essere convocato a differenza di Dzeko che continua a svolgere lavoro sul campo ma in forma individuale. L'obiettivo della Roma e del bosniaco ...Il capitano dei Red Devils mostra grande ammirazione per la squadra rossonera, e prospetta una sfida stupenda per tutti gli amanti del calcio.Harry Maguire, capitano del Manchester United, parla in vista della sfida contro il Milan in Europa League: ecco le sue dichiarazioni ...