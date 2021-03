Europa League, Manchester United-Milan: tocca ancora a Leao | News (Di martedì 9 marzo 2021) Le ultime notizie sul Milan. Con Ibrahimovic e Mandzukic assenti e Rebic in dubbio, toccherà a Rafael Leao giocare in attacco contro il Manchester United Europa League, Manchester United-Milan: tocca ancora a Leao News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 9 marzo 2021) Le ultime notizie sul. Con Ibrahimovic e Mandzukic assenti e Rebic in dubbio, toccherà a Rafaelgiocare in attacco contro ilPianeta

Advertising

SkySport : Milan, con lo United torna Theo Hernandez. Ibra potrebbe rientrare dopo la sosta - SkySport : Manchester United-Milan, Rashford a rischio forfait: problemi alla caviglia - SkySport : Europa League, gli arbitri degli ottavi: Vincic per il Milan, Dias per la Roma - Alessan25709324 : @filippoASR1927 Il problema è che con Fonseca non imponi il tuo gioco, ma ti fai umiliare e arrivi in Europa League… - Scazzaturo : @MarzianoAnsioso Io lo dico da 6 anni che forse uscendo prima un paio di Europa League le potevamo vincere. -