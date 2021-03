Europa League | le designazioni | Manchester United-Milan a Vincic | Artur Dias arbitra Roma-Shakhtar

(Di martedì 9 marzo 2021) La Uefa ha reso note leli per l’andata degli ottavi di finale di. Lo sloveno Slavkodirigerà il match dell’Old Trafford train programma alle 18:55 di giovedì. Con lui i connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic come assistenti, Matej Jug quarto ufficiale di gara, poi il tedesco Bastian Dankert come arbitro Var e lo sloveno Jure Praprotnik Avar. Sarà invece il portogheseadreDonetsk all’Olimpico. Gli assistenti saranno Rui Tavares e Paulo Soares, il quarto uomo Tiago Martins, quindi gli addetti Var Joao Pinheiro e Luis Godinho. SportFace.

Advertising

SkySport : Manchester United-Milan, Rashford a rischio forfait: problemi alla caviglia - WtR3zCy4jaoo1ZF : RT @SkySport: Manchester United-Milan, Rashford a rischio forfait: problemi alla caviglia - EasyWorldNews : RT @EasySoccerNews: PRELIMINARI DI EUROPA LEAGUE ALL'ULTIMO RESPIRO! | FIFA 21 CARRIERA ALLENATORE COPENAGHEN [#5]: Eccoci qua con l'episod… - EasyWorldNews : RT @EasySoccerNews: Contro il Genoa massimo risultato minimo sforzo. torna l'Europa League: I commenti zampati alle partite della Roma, sta… - gemin_steven98 : RT @SkySport: Manchester United-Milan, Rashford a rischio forfait: problemi alla caviglia -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

Ole Gunnar Solskjaer potrebbe essere costretto a fare a meno di Marcus Rashford per l'andata degli ottavi di finale di, che il Manchester United giocherà giovedì 11 marzo alle 18:55 contro il Milan (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252). L'attaccante classe 1997 è infatti in forte dubbio per la sfida ......ai quarti di finale di Champions? Certamente vanno considerati morale e fiducia, in grado di dare un boost anche per il campionato, e sicuramente entrare negli 8 migliori club d'non può ...Sarà Artur Dias ad arbitrare la sfida tra Roma e Shakhtar Donetsk, in programma giovedì alle 21:00 e valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League.La soddisfazione dell'allenatore nerazzurro Antonio Conte dopo il successo con l'Atalanta. Torna la Champions League, i bianconeri sfidano il Porto. Hamsik torna in Europa ...