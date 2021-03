Etna, le immagini della pioggia nera che ha invaso di cenere il catanese – Il video (Di martedì 9 marzo 2021) Cielo nero, strade ricoperte di cenere e vetri delle auto frantumati. È il paesaggio lunare in cui si è trasformata buona parte dell’area di Catania attorno all’Etna, che dopo diversi giorni di attività ha letteralmente colorato il cielo di grigio. Una colonna di detriti e lapilli di almeno 10 metri sta provocando una pioggia di cenere che si è riversata su Catania e sui comuni limitrofi. Dai 700 metri di altitudine fino al livello del mare, la cenere lavica sta cadendo su Zafferana, Fornazzo, Mascali, Trepunti, Macchia di Giarre e Santa Venerina. video: Ansa Leggi anche: L’Etna continua a dare spettacolo: nella notte getti di lava alti fino a un chilometro – Il video Lo spettacolo di «Sua Maestà» Etna con fontane di lava e ... Leggi su open.online (Di martedì 9 marzo 2021) Cielo nero, strade ricoperte die vetri delle auto frantumati. È il paesaggio lunare in cui si è trasformata buona parte dell’area di Catania attorno all’, che dopo diversi giorni di attività ha letteralmente colorato il cielo di grigio. Una colonna di detriti e lapilli di almeno 10 metri sta provocando unadiche si è riversata su Catania e sui comuni limitrofi. Dai 700 metri di altitudine fino al livello del mare, lalavica sta cadendo su Zafferana, Fornazzo, Mascali, Trepunti, Macchia di Giarre e Santa Venerina.: Ansa Leggi anche: L’continua a dare spettacolo: nella notte getti di lava alti fino a un chilometro – IlLo spettacolo di «Sua Maestà»con fontane di lava e ...

Advertising

fattoquotidiano : Etna, la nube del vulcano è arrivata fino in Cina. Le immagini immortalate dai satelliti - RaiNews : #Etna è tornato a farsi sentire dopo una breve pausa. Registrato un nuovo evento parossistico sul vulcano, si tratt… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Etna, la nube del vulcano è arrivata fino in Cina. Le immagini immortalate dai satelliti - infoitinterno : Etna, la nube del vulcano è arrivata fino in Cina. Le immagini immortalate dai satelliti - SeguoNews : Etna, la nube di gas arriva fino in Cina: a svelarlo sono le immagini immortalate da un satellite -