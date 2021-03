eSport e il mercato dei giochi in streaming raggiungeranno i $3,5 miliardi entro il 2025 (Di martedì 9 marzo 2021) Un nuovo report di Juniper Research prevede che i ricavi globali di eSport e streaming di giochi aumenteranno del 70% nei prossimi quattro anni. La società di ricerca prevede che questi segmenti del settore porteranno $2,1 miliardi quest'anno, crescendo fino a $3,5 miliardi nel 2025. Queste cifre includono i ricavi da pubblicità e abbonamenti di piattaforme di live streaming come Twitch e Facebook Gaming, nonché diritti di trasmissione di eSport, vendita di biglietti per eventi dal vivo e accordi di sponsorizzazione. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 9 marzo 2021) Un nuovo report di Juniper Research prevede che i ricavi globali didiaumenteranno del 70% nei prossimi quattro anni. La società di ricerca prevede che questi segmenti del settore porteranno $2,1quest'anno, crescendo fino a $3,5nel. Queste cifre includono i ricavi da pubblicità e abbonamenti di piattaforme di livecome Twitch e Facebook Gaming, nonché diritti di trasmissione di, vendita di biglietti per eventi dal vivo e accordi di sponsorizzazione. Leggi altro...

