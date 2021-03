Esponsorama Racing | team spagnolo dal sapore italiano

Advertising

twtbikers : Avintia Esponsorama Racing Enea Bastianini & Luca Marini -

Ultime Notizie dalla rete : Esponsorama Racing

... Enea Bastianini e Luca Marini ( Team), i quali, poco prima di partire per i test della stagione sportiva 2021 in Qatar, si sono recati in fabbrica per questa speciale occasione e ...Con tre giornate di test privati dal 3 al 5 marzo sul circuito di Jerez de la Frontera, è iniziata ufficialmente la stagione 2021 anche per il team Avintiache quest'anno raddoppierà le moto in griglia, affiancando al riconfermato Carlos Tatay il 25enne cattolichino Niccolò Antonelli . I test si sono svolti in condizioni ottimali, con ...Enea Bastianini, Esponsorama Racing 1 / 21 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 2 / 21 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsora ...Cinque dei piloti in sella alle Desmosedici hanno raggiunto picchi di velocità incredibili nel primo fine settimana d’azione in Qatar ...