Erminio Sinni | tra Mia Martini e Loredana Berté | passato e presente

Il cantante Erminio Sinni si è pronunciato sulle performance di Mia Martini nel brano "Almeno tu nell'universo", le sue dichiarazioni ai microfoni de "I Tirapietre" su Radio Amore Campania hanno elogiato la cantante italiana. Erminio Sinni elogia "Almeno tu nell'universo" di Mia Martini (Rai Play)Il vincitore di The Voice Senior, Erminio Sinni – che in trasmissione ha avuto come coach Loredana Berté – ha raccontato in radio che ogniqualvolta Mia Martini apriva bocca, riusciva a rapirti l'anima, purtroppo non è mai riuscito a vederla ridere con gli occhi. Dentro aveva tutto il male che le avevano fatto, infatti nel 1989 con "Almeno tu nell'universo" era paragonabile al primo scudetto ...

