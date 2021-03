Eni: accordo per cessione attività in Pakistan a Prime International (Di martedì 9 marzo 2021) San Donato Milanese, 9 mar.(Adnkronos) - - Eni annuncia di avere raggiunto oggi un accordo per la cessione delle proprie quote nelle attività in Pakistan a Prime International Oil & Gas Company, una società di nuova costituzione formata da un team di ex dipendenti locali di Eni e da Hub Power Company Ltd, il principale produttore di energia elettrica Pakistano. Le attività oggetto dell'accordo - si ricorda in una nota - consistono in partecipazioni in otto licenze di sviluppo e produzione nei bacini Kithar Fold Belt e Middle Indus e quattro licenze di esplorazione nei bacini Middle Indus e Indus Offshore. Le principali attività di Eni nel paese consistevano in partecipazioni nei giacimenti di Bhit/Badhra (con una ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) San Donato Milanese, 9 mar.(Adnkronos) - - Eni annuncia di avere raggiunto oggi unper ladelle proprie quote nelleinOil & Gas Company, una società di nuova costituzione formata da un team di ex dipendenti locali di Eni e da Hub Power Company Ltd, il principale produttore di energia elettricao. Leoggetto dell'- si ricorda in una nota - consistono in partecipazioni in otto licenze di sviluppo e produzione nei bacini Kithar Fold Belt e Middle Indus e quattro licenze di esplorazione nei bacini Middle Indus e Indus Offshore. Le principalidi Eni nel paese consistevano in partecipazioni nei giacimenti di Bhit/Badhra (con una ...

Advertising

fattoquotidiano : L'ACCORDO SEGRETO Dai tempi di Berlusconi e Putin, il gruppo può dislocare dirigenti al ministero e viceversa. Così… - TV7Benevento : Eni: accordo per cessione attività in Pakistan a Prime International... - 19194Antonio : RT @pierolacorazza: #Basilicata #Petrolio #temparossa Quindi @GianniRosa65 non era sufficiente il 'topolino'? Post del 26 febbraio. Stamat… - AbitareFuturo : RT @pierolacorazza: #Basilicata #Petrolio #temparossa Quindi @GianniRosa65 non era sufficiente il 'topolino'? Post del 26 febbraio. Stamat… - pierolacorazza : #Basilicata #Petrolio #temparossa Quindi @GianniRosa65 non era sufficiente il 'topolino'? Post del 26 febbraio. St… -