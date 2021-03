(Di martedì 9 marzo 2021) In un’intervista all’Italpress Maurizio Delfanti, amministratore delegato di RSE (Ricerca Sistema Energetico), società che fa capo al ministero dello Sviluppo Economico, fa il punto sugli interventi necessari per raggiungere gli obiettivi delNew. csa/sat/red su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Energia e Green New Deal, Rse “Italia in posizione avanzata” - RinaldoSorgenti : Ecco perché Greenpeace fa nera Generali sugli investimenti green/ Ma un minimo scrupolo morale ed etico, nei confro… - ChiaraBannella : RT @chiebasta: C’è chi offre prodotti green ma finanzia anche la produzione di energia da fonti fossili. Tu da che parte stai? #siamofinanz… - FabioTemporiti : C’è chi offre prodotti green ma finanzia anche la produzione di energia da fonti fossili. Tu da che parte stai?… - jobsocialeu : HR Specialist - Il Tuo Nuovo Lavoro. Srls - Genova - Il nostro cliente è una delle principali realtà italiane nel m… -

Ultime Notizie dalla rete : Energia Green

Il Sole 24 ORE

Inoltre l'autoprodotta con pannelli fotovoltaici è di circa il 3%, gli scarti di produzione ... Irritec promuove l'economia circolare anche con il progettoFields. Attraverso un meccanismo ......- item - value=" - 1" data - autocomplete - static - item - class="ap - item - static -" data ...Eni Gas e Luce e Fastweb si possono ottenere degli sconti interessanti combinando l'offerta...Un'iniziativa per e con gli studenti per conoscere e promuovere modelli sostenibili di produzione e consumo di energia e per offrire insieme uno spunto di ...Parte anche da Napoli la "rivoluzione energetica" delle comunità dell'energia rinnovabile, con un progetto promosso da Legambiente che coinvolge la Fondazione Famiglia di Maria e 40 fam ...