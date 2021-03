Emma Corrin shock: da Lady Diana in The Crown alla scandalosa Lady Chatterley (Di martedì 9 marzo 2021) Grande Emma Corrin! A soli 25 anni è la rivelazione dell’anno. Grazie alla sua Lady Diana in The Crown 4 ha vinto tutto il vincibile, dal Golden Globe al Critics Choice Award (foto qui sotto). E cosa fa? Sceglie di interpretare il personaggio femminile più scandaloso (e censurato) della letteratura inglese novecentesca (e forse non solo). Il prossimo film di Emma Corrin sarà infatti la versione cinematografica del romanzo L’amante di Lady Chatterley di David H. Lawrence… Leggi su amica (Di martedì 9 marzo 2021) Grande! A soli 25 anni è la rivelazione dell’anno. Graziesuain The4 ha vinto tutto il vincibile, dal Golden Globe al Critics Choice Award (foto qui sotto). E cosa fa? Sceglie di interpretare il personaggio femminile più scandaloso (e censurato) della letteratura inglese novecentesca (e forse non solo). Il prossimo film disarà infatti la versione cinematografica del romanzo L’amante didi David H. Lawrence…

