Emma Corrin: protagonista del film L'amante di Lady Chatterley (Di martedì 9 marzo 2021) Emma Corrin, dopo il successo della sua Diana Spencer in The Crown, sarà Lady Chatterley in un film tratto dal romanzo L'amante di Lady Chatterley Emma Corrin cavalca indisturbata l'onda del successo, regalatole grazie alla magnifica interpretazione di Lady Diana nella quarta stagione di The Crown. Infatti, il ruolo della Principessa di Galles ha permesso alla Corrin di farsi conoscere, vincendo anche un Golden Globe come miglior attrice per una serie drammatica. Un trampolino di lancio niente male. Infatti, le offerte di lavoro non hanno tardato ad arrivare: sembra stia per accettare il ruolo da protagonista nel film L'amante di Lady Chatterley.

