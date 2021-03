Emilia-Romagna verso il lockdown, situazione critica negli ospedali: «Ok solo a ricoveri per emergenze» (Di martedì 9 marzo 2021) Il quadro epidemiologico dell’Emilia-Romagna tende al peggioramento e per questo da ieri, 8 marzo, e fino a data da destinarsi la Regione ha stabilito che tutte le attività di ricovero programmate procrastinabili in tutte le Aziende sanitarie saranno sospese. La situazione è stata definita «critica», come riporta Ansa, per via dell’aumento del contagio dovuto alla pandemia di Coronavirus. Più precisamente, nel periodo 20 febbraio-8 marzo, l’occupazione delle terapie intensive è stata del 37,6%, con la soglia critica indicata dal ministero (30%) superata il 28 febbraio. Per i posti letto ordinari Covid, l’occupazione è stata del 47,2%, con la soglia critica (40%) superata il 2 marzo. I dati sugli ospedali La Regione ha poi spiegato che in 14 mesi – e cioè da ... Leggi su open.online (Di martedì 9 marzo 2021) Il quadro epidemiologico dell’tende al peggioramento e per questo da ieri, 8 marzo, e fino a data da destinarsi la Regione ha stabilito che tutte le attività di ricovero programmate procrastinabili in tutte le Aziende sanitarie saranno sospese. Laè stata definita «», come riporta Ansa, per via dell’aumento del contagio dovuto alla pandemia di Coronavirus. Più precisamente, nel periodo 20 febbraio-8 marzo, l’occupazione delle terapie intensive è stata del 37,6%, con la sogliaindicata dal ministero (30%) superata il 28 febbraio. Per i posti letto ordinari Covid, l’occupazione è stata del 47,2%, con la soglia(40%) superata il 2 marzo. I dati sugliLa Regione ha poi spiegato che in 14 mesi – e cioè da ...

Advertising

sbonaccini : Covid: come @RegioneER rinviamo il pagamento del bollo auto in scadenza nel periodo 1 aprile-31 maggio Sospeso fino… - RegioneER : Covid, la @RegioneER rinvia il pagamento del bollo auto in scadenza nel periodo 1 aprile-31 maggio Sospeso fino al… - MediasetTgcom24 : In Emilia Romagna occupato il 90% delle terapie intensive #covid - Yogaolic : #Covid in #Emilia-Romagna, ospedali al limite della saturazione - manumas78 : RT @bikeitalia_it: #CicloviaDelSole: in Emilia Romagna il tratto Mirandola-Osteria Nuova aprirà il 13 aprile 2021 -