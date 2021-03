Emergenza covid a Benevento: organizzato il quinto paniere alimentare (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiVisto il perdurare dello stato di Emergenza alimentare in cui si ritrovano tante famiglie del territorio della nostra diocesi beneventana, il nostro Arcivescovo, mons. Felice Accrocca, attraverso l’Ufficio della Caritas Diocesana e in collaborazione con il comando provinciale di Benevento dell’Arma dei Carabinieri, organizza la 5ª distribuzione di generi di prima necessità (paniere alimentare). Si potrà accedere alla misura recandosi presso gli sportelli di ascolto della Caritas Diocesana di Benevento sita in Via San Pasquale, 11 presso la Cittadella della Carità “Evangelii gaudium” presentando la domanda, scaricabile dal sito www.caritasBenevento.it o disponibile presso la Cittadella, da Mercoledì 10 a Lunedì 22 Marzo 2021 dalle ore 09:30 ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiVisto il perdurare dello stato diin cui si ritrovano tante famiglie del territorio della nostra diocesi beneventana, il nostro Arcivescovo, mons. Felice Accrocca, attraverso l’Ufficio della Caritas Diocesana e in collaborazione con il comando provinciale didell’Arma dei Carabinieri, organizza la 5ª distribuzione di generi di prima necessità (). Si potrà accedere alla misura recandosi presso gli sportelli di ascolto della Caritas Diocesana disita in Via San Pasquale, 11 presso la Cittadella della Carità “Evangelii gaudium” presentando la domanda, scaricabile dal sito www.caritas.it o disponibile presso la Cittadella, da Mercoledì 10 a Lunedì 22 Marzo 2021 dalle ore 09:30 ...

Advertising

elenabonetti : L’85% delle task force a livello internazionale è guidata da uomini, il 98% di chi ha perso il lavoro è donna. L’84… - AnnalisaChirico : Superati in Italia i 100mila morti Covid, e la seconda ondata ne ha prodotti oltre 64mila, il doppio della prima. L… - amnestyitalia : In carcere Yasaman rischia la sua vita: l’emergenza Covid-19 ha messo in crisi il già fragile sistema sanitario ira… - Max_Tacconi : RT @riktroiani: Un crack da quasi 9 miliardi di euro per #palestre e centri #wellness chiusi da un anno a causa dell'emergenza #Covid con 1… - CronacadiRa : Emergenza Covid, da Marina di Ravenna ecco la pizza solidale. Per le sere del 10, 11 e 12 marzo 100 pizze giornalie… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza covid I bambini disabili del Camerun hanno bisogno di noi L'emergenza Covid non ha risparmiato neppure l'Africa, dove mette ancora più a rischio le condizioni di indigenza e precarietà di tanti bambini. L'organizzazione umanitaria Dokita onlus che opera in 13 ...

Turismo, Coldiretti: persi 26 miliardi a causa della pandemia L'emergenza Covid fatto bruciare 26 miliardi al turismo : le spese dei viaggiatori stranieri sono infatti crollate di quasi il 60% nel 2020 e sono cadute ai minimi da vent'anni, per effetto delle ...

Emergenza Covid: il CTS suggerisce misure più restrittive Tecnica della Scuola Dpcm: palestre, crack da 9 miliardi Una crack da quasi 9 miliardi di euro per palestre e centri wellness chiusi da un anno a causa dell’emergenza Covid con 120 mila posti di lavoro a rischio in oltre 16mila strutture da nord a sud dell’ ...

Il sindaco di Ascoli Fioravanti scrive al ministro Giovannini riguardo la “Ferrovia dei Due Mari” «Il compito di un Governo è quello di impegnarsi fattivamente per porre rimedio a gravi e perduranti situazioni di disagio. Per questo motivo ho scritto al neo Ministro delle Infrastrutture e dei Tras ...

L'non ha risparmiato neppure l'Africa, dove mette ancora più a rischio le condizioni di indigenza e precarietà di tanti bambini. L'organizzazione umanitaria Dokita onlus che opera in 13 ...L'fatto bruciare 26 miliardi al turismo : le spese dei viaggiatori stranieri sono infatti crollate di quasi il 60% nel 2020 e sono cadute ai minimi da vent'anni, per effetto delle ...Una crack da quasi 9 miliardi di euro per palestre e centri wellness chiusi da un anno a causa dell’emergenza Covid con 120 mila posti di lavoro a rischio in oltre 16mila strutture da nord a sud dell’ ...«Il compito di un Governo è quello di impegnarsi fattivamente per porre rimedio a gravi e perduranti situazioni di disagio. Per questo motivo ho scritto al neo Ministro delle Infrastrutture e dei Tras ...