Ema | Sputnik? Roulette russa Ma l' Italia vuole produrlo

(Di martedì 9 marzo 2021) Redazione "Concedere un'autorizzazione d'emergenza ora al vaccinoV è come la" «Concedere un'autorizzazione d'emergenza ora al vaccinoV è come la». Un giudizio durissimo sull'antidoto e allo stesso tempo un avviso per tutti i paesi che non intendono aspettare il via libera della Ue. A lanciare l'allarme la presidente del Cda dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), Christa Wirthumer-Hoche che esorta i 27 a non fare corse in avanti incoraggiandoli ad attendere l'esito della revisione dell'Agenzia europea che è in corso. Ma l'Ungheria ad esempio lo ha già approvato e su quella strada si sta incamminando anche l'Austria. E anche la Germania sarebbe favorevole con la garanzia che sono rispettati gli standard di sicurezza. ...

Ultime Notizie dalla rete : Ema Sputnik

Le qualità farmaceutiche delloV (secondo varie interpretazioni, la V sta per "vaccine", per "Victory" o per il numero 5, ...ancora venire vagliate dall' Agenzia europea del farmaco () , ma ...... ha spinto in Europa per il blocco all'export delle aziende inadempienti e sarebbe pronto ad aprire alla somministrazione di dosi di tutti i vaccini validati dall', incluso.