Elodie, prima artista femminile sulla copertina di Icon: “Le donne possono fare tutto, in tutti i campi” (Di martedì 9 marzo 2021) “Io credo che le donne possano fare tutto tranquillamente, credendoci e ottenendo risultati, in tutti i campi. Se la mia storia serve a incoraggiare qualcun’altra, questo mi rende felice”, parola di Elodie, prima artista femminile protagonista della copertina del magazine maschile di moda e lifestyle Icon. La cantante è stata scelta dal direttore Andrea Tenerani come volto d’eccezione di un numero interamente dedicato alla musica, per tutto quello che l’interprete romana rappresenta oggi, un mix perfetto di classicità e contemporaneità. Elodie ha fatto emergere le sue doti di show woman sul palco del Teatro Ariston durante l’esperienza di co-conduzione della seconda ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 9 marzo 2021) “Io credo che lepossanotranquillamente, credendoci e ottenendo risultati, in. Se la mia storia serve a incoraggiare qualcun’altra, questo mi rende felice”, parola diprotagonista delladel magazine maschile di moda e lifestyle. La cantante è stata scelta dal direttore Andrea Tenerani come volto d’eccezione di un numero interamente dedicato alla musica, perquello che l’interprete romana rappresenta oggi, un mix perfetto di classicità e contemporaneità.ha fatto emergere le sue doti di show woman sul palco del Teatro Ariston durante l’esperienza di co-conduzione della seconda ...

