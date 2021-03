Elodie, insulti pesanti sui social: spunta un vecchio video della giovane cantante (Di martedì 9 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. aaa Dopo essersi lasciata Sanremo alle spalle, Elodie è tornata subito a far parlare di sé attraverso i social. Nonostante sia salita alla ribalta ormai da diversi anni, la sua partecipazione come co-conduttrice alla seconda serata del festival ha attirato l’attenzione di molti, spingendoli a indagare sulla sua vita privata e sul suo passato. La Leggi su youmovies (Di martedì 9 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. aaa Dopo essersi lasciata Sanremo alle spalle,è tornata subito a far parlare di sé attraverso i. Nonostante sia salita alla ribalta ormai da diversi anni, la sua partecipazione come co-conduttrice alla seconda serata del festival ha attirato l’attenzione di molti, spingendoli a indagare sulla sua vita privata e sul suo passato. La

Advertising

fedeedoscana : No. La carriera di Elo è frutto di una scelta coraggiosa che le valse insulti e bastoni tra le ruote nei primi temp… - _louisrose : @planisferiale non per forza apprezzando un gesto ho sminuito la vostra causa, giustissima tra l'altro e di cui non… - cabula_federico : Oh bella Elodie ma Belen altra categoria. Penso che questa preferenza sia data dal fatto che le persone non riescon… - ipposuperstar : @infinitixattimi che se dici poco poco quello che è palese rischi insulti a raffica.. Ma Elodie è fuori classifica… - morexalvis : RT @dramaaloover: Non la mia tl divisa fra complimenti ed insulti per Elodie. Lei è così o la ami o la odi -