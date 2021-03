Elodie contro gli “str** frustrati” su Instagram, cosa è successo? (Di martedì 9 marzo 2021) Elodie sbotta su Instagram contro gli “str** frustrati” che commentano un suo vecchio video. Ma cosa è successo? Andiamo con ordine. Nelle scorse ore, Elodie è apparsa nelle sue Instagram Stories per commentare con tristezza infinita una situazione che racconta. Si è imbattuta in un video del suo provino a X Factor, risalente a diversi anni fa. Ha letto sotto questo video diversi commenti insensati che la insultavano attaccandola da più punti vista, innanzitutto per l’aspetto fisico. Aveva 18 anni Elodie quando ha sostenuto il suo primo ed unico provino per X Factor, salvo poi presentarsi ad Amici di Maria De Filippi ed essere ammessa nel programma per la categoria del canto. Quel provino viene a volte ... Leggi su optimagazine (Di martedì 9 marzo 2021)sbotta sugli “” che commentano un suo vecchio video. Ma? Andiamo con ordine. Nelle scorse ore,è apparsa nelle sueStories per commentare con tristezza infinita una situazione che racconta. Si è imbattuta in un video del suo provino a X Factor, risalente a diversi anni fa. Ha letto sotto questo video diversi commenti insensati che la insultavano attaccandola da più punti vista, innanzitutto per l’aspetto fisico. Aveva 18 anniquando ha sostenuto il suo primo ed unico provino per X Factor, salvo poi presentarsi ad Amici di Maria De Filippi ed essere ammessa nel programma per la categoria del canto. Quel provino viene a volte ...

