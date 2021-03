Elisa Di Francisca | “Sono sopravvissuta alla violenza maschile”

Leggi su dilei

(Di martedì 9 marzo 2021)Disi racconta in una lunga intervista rilasciata a Repubblica, parlando dei suoi grandi successi, ma anche dei dolori privati e mai confessati. Per la prima volta la schermitrice ed ex campionessa olimpionica svela di essere fuggita da un ex violento. “Credo di averla scampata – ha rivelato, parlando disulle donne -.. Forse lui mi avrebbe sfigurata, forse sarei finita nel lungo elenco delle donne vittime di un rapporto sbagliato. Invecequi, perché ho detto basta, grazie anche ad una madre che mi è stata vicina, non solo quando lui con un pugno mi ha spaccato il labbro. Erimasta incinta dello stesso fidanzato geloso e manesco, che mi ...