Elisa Di Francisca e la violenza di quel fidanzato geloso e manesco (Di martedì 9 marzo 2021) Elisa Di Francisca la conosciamo tutti: la campionessa di scherma che ci ha fatto sognare alle Olimpiadi, portandosi a casa due ori e un argento, però oggi in un'intervista a Repubblica si è messa a nudo raccontando una storia molto privata della sua vita. L'atleta di 38 anni ha parlato del suo libro "Giù la maschera. Confessioni di una campionessa imperfetta", scritto con Gaia Piccardi per Solferino, spiegando che quando aveva 18 anni anche lei ha dovuto avere a che fare con la violenza di un uomo. Era una ragazzina eppure ha dovuto prendere una decisione da adulta: non solo interrompere la relazione con il fidanzato che le aveva rotto il labbro con un pugno, ma anche rinunciare a un bambino: Da dove s'inizia? «Dal fatto che credo di averla scampata. Sono sopravvissuta alla violenza maschile. Forse ...

