Eleonora Rocchini, il vestito la copre appena: tutto in vista – FOTO (Di martedì 9 marzo 2021) Eleonora Rocchini si presenta ai follower di Instagram con un vestito che non tiene davvero nulla: bella come sempre, raggiunge quasi il traguardo. Di vestiti e vestini se ne vedano… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 9 marzo 2021)si presenta ai follower di Instagram con unche non tiene davvero nulla: bella come sempre, raggiunge quasi il traguardo. Di vestiti e vestini se ne vedano… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

jasonwoIfe : eleonora rocchini che apre un’azienda di moda creando solo costumi come l’azienda del suo ex fidanzato copiando lo… - youwonthateme : Se non avessi aperto la foto non avrei mai pensato fosse Eleonora Rocchini lmao -

Ultime Notizie dalla rete : Eleonora Rocchini Eleonora Rocchini festeggia con un intimo nero trasgressivo: "Auguri ieri, oggi e domani" " Eleonora Rocchini augura a tutti una "Buona festa per le donne" con un intimo trasgressivo da far venire il mal di testa: la compagnia senza veli Manca poco per incoronarla, sexy symbol della moda più ...

Mi chiamo Eleonora Rocchini, ho 26 anni, e rivoluzionerò il mondo della moda Eleonora Rocchini l'abbiamo conosciuta a Uomini e Donne, quando provò a corteggiare il tronista Oscar Branzani . e di cui fu fidanzata ufficiale per alcuni mesi. 26 anni, fiorentina, come indossatrice ...

