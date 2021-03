Elenoire Casalegno | chi è il fidanzato e broker romano Andrea

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 marzo 2021) L’emergenza Coronavirus non ha rovinato l’ultima relazione di. La relazione con, unfinanziario conosciuto nel 2019. A causa del lockdown, però, i due non si sono visti per mesi.e il compagno, fin dagli inizi del loro rapporto, hanno vissuto una storia a distanza: la conduttrice di Tv 8 a Milano, la sua dolce metà a Roma. Le distanze non hanno danneggiato il sentimento e la complicità che si è creata fin dall’inizio. In un’intervista rilasciata al settimanale Intimità la 44enne ha parlato di questa nuova fase della sua vita, decisamente più bella e intensa da quando c’è. Non solo:ha menzionato pure il matrimonio e il divorzio, non ancora ufficializzato, dal direttore di Rete 4 Sebastiano Lombardi. “Grazie ...