El Pais | “ormai gli arbitri sono un’industria | un mammut burocratico opprimente e noioso”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 9 marzo 2021) Prima, non molto tempo fa, l’arbitro era un essere umano, solitario. “Disarmato”. Il pubblico era mosso dall’emozione e basta. E sul quel modello lo giudicava. Era una struttura semplice, senza pretese fantasiose. Ora invece gli, “un mostroche si autoalimenta” e che ha “invaso il calcio”. Elanalizza questa “perversione” che ha trasformato un uomo – pur vanitoso, fallace, “artigianale” – in una forma di potere, che condiziona tutto. L’editorialista Siantago Segurola scrive che “la tecnologia ha cambiato tutto”. Prima mediaticamente con lo sdognamento dell’ex arbitro chiamato a giudicare le decisioni dei suoi ex colleghi (“Ogni programma, un arbitro”), poi la conquista “del cuore del gioco”. “Quel gioco fatto di poche regole è diventato un ...