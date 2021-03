Eitan Medical riceve l' autorizzazione MDR dell' UE per il sistema di infusione Sapphire™

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 marzo 2021) Ilsoddisfa i requisiti normativi NETANYA, Israele, 9 marzo 2021 /PRNewswire/, leader globale nella terapia avanzata pere nelle soluzioni di somministrazione di farmaci in tutto il percorso di cura, ha annunciato oggi che la sua pompa per, gli accessori e i set di somministrazione delhanno ricevuto la certificazioneDevice Regulation (MDR) 2017/45 da parte'Unione Europea. L'approvazione è stata concessa a gennaio 2021. "Si tratta di una pietra miliare importante per, che rappresenta il nostro impegno a soddisfare i requisiti normativi più rigorosi. All'inizio di quest'anno abbiamo ...