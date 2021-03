Editoria: appello bipartisan a Moles, 'subito più fondi in dl sostegno e recovery' (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Un appello bipartisan al sottosegretario all'Editoria Giuseppe Moles perché siano subito riconosciuti più fondi al settore già nel dl sostegno e con il recovery. Nell'appello - firmato da Luigi Casciello di Forza Italia, Federico Mollicone di Fratelli d'Italia, Daniele Belotti della Lega, Flavia Piccoli Nardelli e Paolo Lattanzio del Pd, Gabriele Toccafondi di Italia Viva e Gianluca Vacca del Movimento 5 Stelle - si chiede in particolare a Moles di recepire "le indicazioni del Parlamento, già approvate all'unanimità nella risoluzione della Commissione Cultura del maggio 2020 e salvaguardi migliaia di posti di lavoro, aziende e il diritto dei cittadini a informarsi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Unal sottosegretario all'Giuseppeperché sianoriconosciuti piùal settore già nel dle con il. Nell'- firmato da Luigi Casciello di Forza Italia, Federico Mollicone di Fratelli d'Italia, Daniele Belotti della Lega, Flavia Piccoli Nardelli e Paolo Lattanzio del Pd, Gabriele Toccadi Italia Viva e Gianluca Vacca del Movimento 5 Stelle - si chiede in particolare adi recepire "le indicazioni del Parlamento, già approvate all'unanimità nella risoluzione della Commissione Cultura del maggio 2020 e salvaguardi migliaia di posti di lavoro, aziende e il diritto dei cittadini a informarsi ...

Advertising

TV7Benevento : Editoria: appello bipartisan a Moles, 'subito più fondi in dl sostegno e recovery' (2)... - TV7Benevento : Editoria: appello bipartisan a Moles, 'subito più fondi in dl sostegno e recovery'... - RobertoSignore7 : @chetempochefa @robertosaviano Fenomeno, in primo luogo il tema della conferenza era ‘ Il nuovo rinascimento’, in s… - mrlm2016 : RT @partitopirata: L’ANSA, percepisce, direttamente e indirettamente, fondi pubblici per l’editoria dallo Stato italiano, il Partito Pirata… - partitopirata : L’ANSA, percepisce, direttamente e indirettamente, fondi pubblici per l’editoria dallo Stato italiano, il Partito P… -