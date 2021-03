“Ecco come li ho uccisi”. Coniugi di Bolzano, la confessione del figlio Benno Neumair: “Prima papà, a mamma non ho dato neanche il tempo” (Di martedì 9 marzo 2021) Alla fine, dopo mesi di menzogne, Benno Neumair ha confessato il duplice omicidio dei genitori. “Avevamo litigato per i soliti motivi. Io volevo finirla lì ma lui continuava e allora…”. Poi Benno racconta che gli è capitata per le mani una corda, una di quelle da arrampicata. “L’ho presa e gliel’ho stretta al collo. L’ho fatto per farlo stare zitto”. Sta parlando di suo padre, di quel pomeriggio del 4 gennaio che è l’ultimo di cui Peter ha visto la luce. Il tutto è riassunto nel verbale: tre ore di interrogatorio video-registrato racconta di un ragazzo che confessa, sì, ma che non dice una sola parola di pentimento. Nemmeno un “mi dispiace”, non una lacrima, non un cenno di agitazione, di rimorso. Ha risposto alle domande, semplicemente. Racconta dello strangolamento di suo padre dopo una breve colluttazione, delle “solite litigate ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 marzo 2021) Alla fine, dopo mesi di menzogne,ha confessato il duplice omicidio dei genitori. “Avevamo litigato per i soliti motivi. Io volevo finirla lì ma lui continuava e allora…”. Poiracconta che gli è capitata per le mani una corda, una di quelle da arrampicata. “L’ho presa e gliel’ho stretta al collo. L’ho fatto per farlo stare zitto”. Sta parlando di suo padre, di quel pomeriggio del 4 gennaio che è l’ultimo di cui Peter ha visto la luce. Il tutto è riassunto nel verbale: tre ore di interrogatorio video-registrato racconta di un ragazzo che confessa, sì, ma che non dice una sola parola di pentimento. Nemmeno un “mi dispiace”, non una lacrima, non un cenno di agitazione, di rimorso. Ha risposto alle domande, semplicemente. Racconta dello strangolamento di suo padre dopo una breve colluttazione, delle “solite litigate ...

