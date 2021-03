ECA, Agnelli proposta shock: “Divieto di trasferimenti tra club di Champions League” (Di martedì 9 marzo 2021) ECA, il presidente Agnelli ha avanzato una proposta shock dicendo che un Divieto di trasferimenti tra club di Champions è un'alternativa al FPF L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 9 marzo 2021) ECA, il presidenteha avanzato unadicendo che unditradiè un'alternativa al FPF L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

capuanogio : ?? #Agnelli all'ECA: “Un terzo degli appassionati segue due club, il il 10% seguono i giocatori e non i club, due te… - forumJuventus : Agnelli all'ECA: 'Troppe partite non competitive, non possiamo dare i tifosi per scontati o rischiamo di perderli'… - MCalcioNews : Agnelli all'ECA: '20 squadre in campionato sono troppe, dobbiamo trovare un equilibrio' - serieAnews_com : ??Proposta clamorosa del numero uno della #Juventus? - CarloDiStefano8 : @arrowisnewras @CalcioFinanza Andrea Agnelli presidente dell'ECA. Leggere i commenti di questi rospi da palude tif… -