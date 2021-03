“È stata tradita”. A Guendalina Tavassi arriva la voce sul marito. E viene fuori anche il nome della donna (Di martedì 9 marzo 2021) Guendalina Tavassi è stata protagonista del gossip in queste ultime settimane. Un po’ di tempo fa era andata totalmente nel panico perché il suo cellulare era stato attaccato dagli hacker ed erano state diffuse alcune sue foto hot. Ma non è tutto perché ci sarebbero problemi molto seri anche a livello sentimentale. Nonostante l’amore con suo marito sembrasse ai massimi livelli, qualcosa si è rotto nell’ultimo periodo e con Umberto D’Aponte la relazione sarebbe praticamente al capolinea. Era davvero difficile immaginarli in crisi, visto che si erano presentati numerose volte anche in televisione, a testimonianza del grande affetto che provavano entrambi. Ricordiamo inoltre che hanno anche concepito dei figli, dunque niente pareva far presagire queste problematiche. E ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 marzo 2021)protagonista del gossip in queste ultime settimane. Un po’ di tempo fa era andata totalmente nel panico perché il suo cellulare era stato attaccato dagli hacker ed erano state diffuse alcune sue foto hot. Ma non è tutto perché ci sarebbero problemi molto seria livello sentimentale. Nonostante l’amore con suosembrasse ai massimi livelli, qualcosa si è rotto nell’ultimo periodo e con Umberto D’Aponte la relazione sarebbe praticamente al capolinea. Era davvero difficile immaginarli in crisi, visto che si erano presentati numerose voltein televisione, a testimonianza del grande affetto che provavano entrambi. Ricordiamo inoltre che hannoconcepito dei figli, dunque niente pareva far presagire queste problematiche. E ...

Advertising

veryval_ : Cos’è questa storia che la tavassi è stata tradita da umbydap? ???????? - __ladyf : Guendalina Tavassi sarebbe stata tradita dal marito: lite con la presunta amante - n_arci_sista : pensavo dovessi uscire con @HIPPIEMVSIC ma sono stata tradita - MariaRo51490621 : Non so se i sovrani sono razzisti, ognuno può dire di tutto, ma il paragone con Diana non regge. Diana è stata trad… - ElizabethRavag1 : RT @4everAnnina: Nella vita stata tradita, mi è stato detto che sono stupida, brutta e inadeguata. Il messaggio che voglio dare alle donne… -