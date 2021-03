È morto Francesco Cosimi Proietti, “Checchino” per gli amici. Militante generoso che mancherà a tutti (Di martedì 9 marzo 2021) È morto nella serata di ieri Francesco Cosimi Proietti, “Checchino” per gli amici della destra, nelle cui file aveva militato fin da giovanissimo. La notizia della scomparsa è giunta totalmente inattesa e si è presto diffusa in un tam tam di chiamate, messaggi e post sui social. La morte è sopraggiunta per complicazioni a seguito di una polmonite, ma non legata al Covid. Era nato a Subiaco, aveva 69 anni. Una vita nella destra Dirigente romano del partito, eletto per due volte parlamentare di Alleanza nazionale, Cosimi Proietti fu tra i più stretti collaboratori di Gianfranco Fini, al fianco del quale fu segretario particolare ai tempi della segreteria del Msi e che seguì anche nell’avventura di Fli, con cui si ricandidò, senza venire eletto, alle ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 marzo 2021) Ènella serata di ieri, “” per glidella destra, nelle cui file aveva militato fin da giovanissimo. La notizia della scomparsa è giunta totalmente inattesa e si è presto diffusa in un tam tam di chiamate, messaggi e post sui social. La morte è sopraggiunta per complicazioni a seguito di una polmonite, ma non legata al Covid. Era nato a Subiaco, aveva 69 anni. Una vita nella destra Dirigente romano del partito, eletto per due volte parlamentare di Alleanza nazionale,fu tra i più stretti collaboratori di Gianfranco Fini, al fianco del quale fu segretario particolare ai tempi della segreteria del Msi e che seguì anche nell’avventura di Fli, con cui si ricandidò, senza venire eletto, alle ...

