“E’ il mio “tro**amico” La confessione choc di Antonella Elia | Barbara D’Uso senza parole Di chi si tratta

Leggi su viaggiarealverde

(Di martedì 9 marzo 2021)ha concluso da poco la sua avventura come opinionista della quinta edizione del Grande Fratello Vip; la sua carriera è in ascesa, anche se il suo carattere potrebbe averle provocato alcuni problemi. La showgirl, infatti, è finita al centro del ciclone mediatico a causa di una furiosa lite con Samantha De Grenet; le offese uscite dalla bocca dell’opinionista non sono piaciute al pubblico e nemmeno al conduttore, Alfonso Signorini. Nonostante questo scivolone, però, la carriera dista andando alla grande; ospite di Live-Non è la d’Urso, ha parlato della sua vita sentimentale incontrando il suo ex compagno Pietro Delle Piane.incontra Pietro Delle Piane a Live-Non è la d’Urso Ospite nel salotto di...