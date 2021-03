È arrivato il turno di Mattarella. Il presidente della Repubblica si è vaccinato questa mattina allo Spallanzani (Di martedì 9 marzo 2021) “Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, essendo in corso a Roma la campagna di vaccinazione per coloro che sono nati negli anni 1941 e precedenti, si è sottoposto questa mattina alla vaccinazione anticovid nell’Istituto Spallanzani”. Lo ha fatto sapere oggi il Quirinale confermando l’indiscrezione circolata ieri che il Capo dello Stato si sarebbe vaccinato oggi contro il Covid-19. Mattarella, come è noto, aveva annunciato l’intenzione di vaccinarsi ma anche di attendere il suo turno dunque di essere convocato in base all’anno di nascita (leggi l’articolo). L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 9 marzo 2021) “Il, Sergio, essendo in corso a Roma la campagna di vaccinazione per coloro che sono nati negli anni 1941 e precedenti, si è sottopostoalla vaccinazione anticovid nell’Istituto”. Lo ha fatto sapere oggi il Quirinale confermando l’indiscrezione circolata ieri che il Capo dello Stato si sarebbeoggi contro il Covid-19., come è noto, aveva annunciato l’intenzione di vaccinarsi ma anche di attendere il suodunque di essere convocato in base all’anno di nascita (leggi l’articolo). L'articolo LA NOTIZIA.

