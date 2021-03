"Dubbio gusto", "Chi è per me il leghista". Boldrini-Gruber senza vergogna, in onda il disprezzo per Salvini | Video (Di martedì 9 marzo 2021) E chi l'avrebbe mai detto. Chi lo avrebbe mai immaginato. Nello stesso governo ci sono Laura Boldrini e Matteo Salvini. Certo, le circostanze sono molto più che eccezionali. Ma resta comunque sorprendente. E di questo si parla a Otto e Mezzo, nel salottino su La7 di Lilli Gruber, nella puntata di lunedì 8 marzo. Ospite, proprio la fu presidenta della Camera. Alla quale si rivolge la conduttrice, con una domanda che è tutta un programma (contro Salvini). "Si sarebbe mai immaginata insieme a Salvini - esordisce la Gruber -? Si fida così tanto di Mario Draghi? Con il leader della Lega gli scontri in passato sono stati spesso durissimi e spesso anche di Dubbio gusto, e mi riferisco a Salvini per alcuni commenti nei suoi confronti", ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) E chi l'avrebbe mai detto. Chi lo avrebbe mai immaginato. Nello stesso governo ci sono Laurae Matteo. Certo, le circostanze sono molto più che eccezionali. Ma resta comunque sorprendente. E di questo si parla a Otto e Mezzo, nel salottino su La7 di Lilli, nella puntata di lunedì 8 marzo. Ospite, proprio la fu presidenta della Camera. Alla quale si rivolge la conduttrice, con una domanda che è tutta un programma (contro). "Si sarebbe mai immaginata insieme a- esordisce la-? Si fida così tanto di Mario Draghi? Con il leader della Lega gli scontri in passato sono stati spesso durissimi e spesso anche di, e mi riferisco aper alcuni commenti nei suoi confronti", ...

