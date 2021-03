DPCM: l'apertura dei cinema a rischio con la nuova bozza del decreto? (Di martedì 9 marzo 2021) Probabilmente bisognerà aspettare ancora un po' per tornare al cinema, stando alla bozza del nuovo DPCM, che potrebbe ritardare l'apertura delle sale. Potrebbe saltare nuovamente la riapertura dei cinema in Italia, come evidenziato dalla bozza del nuovo DPCM, che per ora rimanda la decisione fino al 20 marzo. Come riporta il sito Fanpage, infatti, il Governo Draghi potrebbe essere costretto a rivedere le misure indicate nell'ultimo DPCM - in vigore dal 6 marzo al 6 aprile -, nel quale era stato reso noto che nelle zone gialle sarebbe stato possibile tornare davanti al grande schermo muniti di mascherine (FP2), con ingressi nominali e contingentati e previa sanificazione della sala durante gli intervalli: "A decorrere ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 marzo 2021) Probabilmente bisognerà aspettare ancora un po' per tornare al, stando alladel nuovo, che potrebbe ritardare l'delle sale. Potrebbe saltaremente la rideiin Italia, come evidenziato dalladel nuovo, che per ora rimanda la decisione fino al 20 marzo. Come riporta il sito Fanpage, infatti, il Governo Draghi potrebbe essere costretto a rivedere le misure indicate nell'ultimo- in vigore dal 6 marzo al 6 aprile -, nel quale era stato reso noto che nelle zone gialle sarebbe stato possibile tornare davanti al grande schermo muniti di mascherine (FP2), con ingressi nominali e contingentati e previa sanificazione della sala durante gli intervalli: "A decorrere ...

