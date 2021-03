(Di martedì 9 marzo 2021) Usciti dalla fase congressuale, il partito di ispirazione liberale in Italia ha eletto la nuova segreteria che dovrà dare impulso ad una nuova linea politica. Tra gli interlocutori per Massimiliano ...

Advertising

kito_mhm : Dopo il Congresso i Radicali guardano al Pd, Iervolino: 'La riforma elettorale ha pesato sulla lotta al Covid'… - eughen61 : RT @sarabanda_: Partito Democratico. Zingaretti dopo quel post nn poteva rimanere, era evidente. Ora niente Congresso, ma elezione di nuovo… - Today_it : Dopo il Congresso i Radicali guardano al Pd, Iervolino: 'La riforma elettorale ha pesato sulla lotta al Covid'… - infoitinterno : Pd, Cacciari: 'Dopo parole Zingaretti, congresso vero o partito morto' - PetrazzuoloF : @EPaglierini @ClemensDaniela #Zingaretti fino al giorno prima diceva che il Congresso si faceva a scadenza naturale… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Congresso

... diventato uno dei volti più noti delle migliaia di insorti che hanno attaccato ilil 6 ... "Le dichiarazioni rilasciateil 6 gennaio indicano che non comprende la gravità delle accuse che ......e strumenti del quattordicesimo piano quinquennale durante la sessione plenaria del... Il rinnovato focus sulla manifattura avanzata,la pubblicazione del piano Made in China 2025 nel ...Si terrà il 5 o il 12 giugno il congresso dell'Union valdotaine che dovrà esprimere il nuovo presidente, dopo le dimissioni di Erik Lavevaz, eletto presidente della Regione. E' quanto ha deciso il Con ...Avviato il percorso per un Congresso condiviso a giugno. Le Conseil Fédéral, riunitosi in modalità online lunedì 8 marzo, esprime soddisfazione perla numerosa partecipazione che ha visto oltre 80 dele ...