Dopo 12 mesi la crisi economica, sociale, culturale e tutte le conseguenze afferenti all’emergenza-pandemia Covid-19, ha effetti devastanti (Di martedì 9 marzo 2021) Dodici i punti al tavolo delle sfide-risposte per evitare quella che si palesa una desertifica della Nostra cultura enogastronomica e delle 100 città d’Italia Il comparto Ho.Re.Ca – hotel, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar similari e catering – e l’intera filiera tutta hanno subito un crollo del fatturato che, sommato alla situazione finanziaria vede previsioni tragiche, prossime oramai alla “chiusura definitiva”. Migliaia d’imprese vuol significare che, diverse migliaia di famiglie e quanti altri avevano lavoro per altrettante moltitudini di famiglie, finiranno in uno stato – sì, fa male solo pensarlo – ma occorre dirlo – di povertà, forse non per niente dissimile alla grande crisi del 1929. È trascorso un anno dal maledetto Lockdown termine inglese che non mitiga per niente i fatti e oggi possiamo stare certo che quel “andrà tutto bene” era solo un puerile ... Leggi su italiasera (Di martedì 9 marzo 2021) Dodici i punti al tavolo delle sfide-risposte per evitare quella che si palesa una desertifica della Nostra cultura enogastronomica e delle 100 città d’Italia Il comparto Ho.Re.Ca – hotel, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar similari e catering – e l’intera filiera tutta hanno subito un crollo del fatturato che, sommato alla situazione finanziaria vede previsioni tragiche, prossime oramai alla “chiusura definitiva”. Migliaia d’imprese vuol significare che, diverse migliaia di famiglie e quanti altri avevano lavoro per altrettante moltitudini di famiglie, finiranno in uno stato – sì, fa male solo pensarlo – ma occorre dirlo – di povertà, forse non per niente dissimile alla grandedel 1929. È trascorso un anno dal maledetto Lockdown termine inglese che non mitiga per niente i fatti e oggi possiamo stare certo che quel “andrà tutto bene” era solo un puerile ...

Advertising

borghi_claudio : Oh fantastico! Non appena Cartabellotta ha profetizzato la strage di gennaio ecco improvvisamente diminuire i conta… - Corriere : Covid, Papa: in Iraq mi sono sentito di rivivere dopo tanti mesi di prigionia - Avvenire_Nei : Conferenza stampa. Il Papa: dopo mesi di 'prigione', in Iraq mi sono sentito rivivere - irenedimanno : @giovannitundo @dl5o Io? Mi sono pesata ieri dopo mesi. Quando, e se, inizierò a dimagrire, mi penserò anche 5 volte al giorno! - GL0VEZUP : oggi, dopo 4 mesi, ho scoperto che ashton ha fatto un album da solista. BENE COSÌ GEMMA -