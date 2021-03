Domani si torna a scuola in Calabria: il Tar boccia Spirlì (Di martedì 9 marzo 2021) Nuovo sonoro ko per il Governatore facente funzioni Nino Spirlì. A seguito dei ricorsi presentati dagli avvocati Lino Matera e Sidney Arena del foro di Vibo Valentia e di altri ricorrenti, il Tar della Calabria con sede a Catanzaro ha sospeso con decreto del presidente del Tribunale Giancarlo Pennetti l’ordinanza del presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì che venerdì sera aveva disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado esclusi gli asili nido per l’aggravamento della situazione epidemiologica. Domani si torna a scuola in presenza in Calabria. È stato accolto il ricorso di genitori. “Non si rinviene nell’ordinanza impugnata – si legge nel decreto – una specifica istruttoria volta a stabilire se, quali e quanti ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 9 marzo 2021) Nuovo sonoro ko per il Governatore facente funzioni Nino. A seguito dei ricorsi presentati dagli avvocati Lino Matera e Sidney Arena del foro di Vibo Valentia e di altri ricorrenti, il Tar dellacon sede a Catanzaro ha sospeso con decreto del presidente del Tribunale Giancarlo Pennetti l’ordinanza del presidente facente funzioni della RegioneNinoche venerdì sera aveva disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado esclusi gli asili nido per l’aggravamento della situazione epidemiologica.siin presenza in. È stato accolto il ricorso di genitori. “Non si rinviene nell’ordinanza impugnata – si legge nel decreto – una specifica istruttoria volta a stabilire se, quali e quanti ...

