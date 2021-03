Dl Sostegno, nuovo bonus 1.000 euro per i lavoratori stagionali (Di martedì 9 marzo 2021) Tra le misure del dl Sostegno, il primo decreto economico che il governo Draghi sta mettendo a punto, emerge l’ipotesi di un ristoro di 1.000 euro per tre mensilità per i lavoratori stagionali e per il comparto turistico. Il maxi provvedimento dovrebbe attingere dai 32 miliardi di scostamento di bilancio autorizzati dal parlamento, per finanziare i ristori alle imprese e le nuove misure per assistere lavoratori e famiglie. Il decreto dovrebbe contenere aiuti per circa nove miliardi e mezzo e il bonus ai lavoratori stagionali (e non solo) si aggiungerebbe al pacchetto delle probabili misure a Sostegno del reddito e del lavoro, tra cui la proroga della cassa integrazione, la sospensione delle cartelle esattoriali, il rifinanziamento ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 marzo 2021) Tra le misure del dl, il primo decreto economico che il governo Draghi sta mettendo a punto, emerge l’ipotesi di un ristoro di 1.000per tre mensilità per ie per il comparto turistico. Il maxi provvedimento dovrebbe attingere dai 32 miliardi di scostamento di bilancio autorizzati dal parlamento, per finanziare i ristori alle imprese e le nuove misure per assisteree famiglie. Il decreto dovrebbe contenere aiuti per circa nove miliardi e mezzo e ilai(e non solo) si aggiungerebbe al pacchetto delle probabili misure adel reddito e del lavoro, tra cui la proroga della cassa integrazione, la sospensione delle cartelle esattoriali, il rifinanziamento ...

