Disponibilità PS5 da GameStop e Amazon oggi 9 marzo | orario vendite

Leggi su optimagazine

(Di martedì 9 marzo 2021) Ottima giornata per chi è sempre a caccia dellaPS5 in Italia: dae anche sula console è in vendita proprio. Meglio dunque fornire tutti i dettagli per l’acquisto, nell’ottica di accaparrarsi proprio una delle poche unità messe in vendita in questo martedì di inizio mese. Si parte dallaPS5 su, accertata dalla nostra redazione alle 9:15 di questa mattina: naturalmente non possiamo affatto dare per scontato che ci siano sufficienti scorte per tutti i richiedenti della console. Anzi, è più che plausibile che nell’ordine di pochi minuti, i pezzi pronti per la vendita spariscano del tutto. C’è da far notare che la consegna è prevista già per la giornata di domani. La pagina prodotto è raggiungibile ...