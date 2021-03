Diego Costa pronto al ritorno: offerta dal Portogallo (Di martedì 9 marzo 2021) Dal momento del suo addio all'Atletico Madrid si sono rincorse tantissime voci sul futuro di Diego Costa. L'ex centravanti di colchoneros e Chelsea è attualmente ancora nella lista degli svincolati, mentre non mancano comunque le proposte per provare ad accaparrarselo. L'ultima in ordine cronologico è quella del Benfica, il club portoghese, secondo quanto riportato da Daily Mail ha messo sul piatto un biennale da circa 3 milioni a stagione per provare a convincere Diego Costa. L'attaccante al momento non ha ancora risposto e starebbe valutando il meglio per quella che potrebbe essere l'ultima tappa della sua carriera.caption id="attachment 1008007" align="alignnone" width="1024" Diego Costa (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 9 marzo 2021) Dal momento del suo addio all'Atletico Madrid si sono rincorse tantissime voci sul futuro di. L'ex centravanti di colchoneros e Chelsea è attualmente ancora nella lista degli svincolati, mentre non mancano comunque le proposte per provare ad accaparrarselo. L'ultima in ordine cronologico è quella del Benfica, il club portoghese, secondo quanto riportato da Daily Mail ha messo sul piatto un biennale da circa 3 milioni a stagione per provare a convincere. L'attaccante al momento non ha ancora risposto e starebbe valutando il meglio per quella che potrebbe essere l'ultima tappa della sua carriera.caption id="attachment 1008007" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption ITA Sport Press.

