"Dei cancri che vanno estirpati". Orrore di Rocco Casalino in diretta tv, queste parole sul Pd: il caso esplode (Di martedì 9 marzo 2021) Il tour televisivo di Rocco Casalino prosegue a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone in onda su Rai 1. L'ex portavoce di Giuseppe Conte continua a impazzare nella sua nuova veste di prezzemolino, impegnatissimo a promuovere il suo libro, Il Portavoce appunto. E tra i racconti personali, tra un elogio a Conte e l'altro, tra il passato e l'infanzia difficile, c'è ovviamente tempo e modo per parlare di politica. Quella politica in cui Casalino vorrebbe continuare a muoversi, che insomma non vorrebbe abbandonare, tanto da non aver escluso, recentemente, neppure l'ipotesi, un giorno, di candidarsi da qualche parte. Ma il punto è che dalla Bortone, dalla bocca di Casalino, è uscita una frase terrificante, inaccettabile, che sta facendo moltissimo rumore. Si parlava delle dimissioni di Nicola ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Il tour televisivo diprosegue a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone in onda su Rai 1. L'ex portavoce di Giuseppe Conte continua a impazzare nella sua nuova veste di prezzemolino, impegnatissimo a promuovere il suo libro, Il Portavoce appunto. E tra i racconti personali, tra un elogio a Conte e l'altro, tra il passato e l'infanzia difficile, c'è ovviamente tempo e modo per parlare di politica. Quella politica in cuivorrebbe continuare a muoversi, che insomma non vorrebbe abbandonare, tanto da non aver escluso, recentemente, neppure l'ipotesi, un giorno, di candidarsi da qualche parte. Ma il punto è che dalla Bortone, dalla bocca di, è uscita una frase terrificante, inaccettabile, che sta facendo moltissimo rumore. Si parlava delle dimissioni di Nicola ...

Advertising

Profilo3Marco : RT @Libero_official: Le parole di #Casalino scatenano una furibonda polemica: 'Nel #Pd ci sono dei cancri da estirpare', la sparata a #oggi… - AlvisiConci : RT @ricpuglisi: 'ci sono dei cancri che vanno estirpati' #LaBellaPolitica - Lapid1 : Cancri ! O siete per la fusione con le stelle o siete dei cancri ! #teamgiaguaro a quando il ballo in terrazza ? - EmmaKump : RT @nomfup: Leggo che il portavoce - ex? - di un ex presidente del consiglio andrebbe in tv a dire che nel @pdnetwork ci sarebbero dei canc… - smilypapiking : RT @ricpuglisi: 'ci sono dei cancri che vanno estirpati' #LaBellaPolitica -

Ultime Notizie dalla rete : Dei cancri In Sardegna 2500 portatori di stomie Lo studio dell'incidenza sempre più alta di cancri all'apparato gastroenterico, del colon e ...Rizzu " l'amministratore Fois per aver assunto l'impegno di inoltrare una lettera a tutti i sindaci dei ...

Arriva un altro nemico per la frutticoltura ...particolare l'attacco di afide lanigero può favorire l'ingresso di cancri di origine fungina. La beffa è che nelle nostre zone, a causa dell'alta densità di lepri, mettiamo cilindri alla base dei ...

Calabria, Occhiuto (FI) sul rinvio delle regionali: "Avrei preferito votare a giugno" Gazzetta del Sud - Edizione Calabria Tumore del fegato, Nivolumab lo riduce Cancro pericoloso per via delle diagnosi tardive. È un tumore “silenzioso” perché non mostra sintomi specifici. E solo il 10% dei casi ...

Oroscopo e classifica di giovedì 11 marzo: Pesci romantici, Cancro loquace 1° posto Cancro: loquaci. La spiccata vena dialettica di cui presumibilmente disporranno questo giovedì i nati Cancro sarà particolarmente utile nel mènage amoroso, dove il primo segno d'Acqua riuscir ...

Lo studio dell'incidenza sempre più alta diall'apparato gastroenterico, del colon e ...Rizzu " l'amministratore Fois per aver assunto l'impegno di inoltrare una lettera a tutti i sindaci......particolare l'attacco di afide lanigero può favorire l'ingresso didi origine fungina. La beffa è che nelle nostre zone, a causa dell'alta densità di lepri, mettiamo cilindri alla base...Cancro pericoloso per via delle diagnosi tardive. È un tumore “silenzioso” perché non mostra sintomi specifici. E solo il 10% dei casi ...1° posto Cancro: loquaci. La spiccata vena dialettica di cui presumibilmente disporranno questo giovedì i nati Cancro sarà particolarmente utile nel mènage amoroso, dove il primo segno d'Acqua riuscir ...