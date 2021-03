De Ligt | “Felice alla Juve Qui posso imparare tanto”

Leggi su alfredopedulla

Matthijs De, difensore dellantus, ha parlato ai microfoni del Telegraph, della sua avventura in bianconero. Queste le sue parole: "Sono dove volevo essere. Quida giocatori come Bonucci e Chiellini e da compagni esperti come Cristiano e Buffon. In ogni partita devo dimostrare di essere all'altezza. Spesso chiedo a Cristiano dei consigli per mantenere la forma fisica. Buffon? Potrebbe essere mio padre. Vedendolo allenare non riesco a credere abbia il doppio dei miei anni. Gioca con la testa di un ventinovenne".